Аксенов заявил, что защита Херсонской области обеспечит безопасность Крыма

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Безопасность Крыма может быть обеспечена защитой Херсонской области, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Наша общая позиция заключается в том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность республики Крым. Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов напомнил, что в Крыму с апреля действует высокий уровень террористической опасности, и совместная деятельность правоохранительных органов, министерства обороны России, министерств и ведомств республики отлажена.

"Уровень координации оцениваю как высокий. У всех, кто включен в процесс, есть четкое понимание того, как и в какие сроки должны выполняться поставленные задачи в условиях боевых действий, которые ведутся вблизи нашей территории", - написал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий введение среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.