Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены более 60 российских военных. Некоторые из них относятся к так называемой чувствительной категории - их освободили благодаря посредничеству руководства ОАЭ, говорится в сообщении ведомства.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - заявило Минобороны РФ.

"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации, - заявили в Минобороны РФ. - Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

8 января Минобороны РФ сообщало о возвращении по итогам переговоров 50 российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине.

До этого ведомство информировало об освобождении из украинского плена после переговоров нескольких групп российских военных в декабре и ноябре 2022 года.