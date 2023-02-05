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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, сообщает Associated Press.

Мушарраф родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости закончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск Пакистана.

Он пришел к власти в Пакистане в результате бескровного военного переворота 1999 года. Мушарраф сначала стал премьер-министром страны, а должность президента занимал в период с 2001 по 2008 год. Он добровольно ушел в отставку в 2008 году на фоне грозившего ему импичмента.

Несколько лет прожив за границей, Мушарраф предпринял попытку снова вернуться к власти, воспользовавшись выборами в 2013 году. Он был задержан и отправлен под домашний арест в связи с уголовными делами о госизмене и о убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году. В 2016 году Мушаррафу разрешили поехать в Дубай для лечения, там он и оставался до сих пор.

В 2019 году Мушарраф был заочно приговорен к смертной казни.

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Пакистан Первез Мушарраф
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