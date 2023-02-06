Генпрокурор РФ попросил запретить украинский "Легион "Свобода России"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд России иск о признании террористическим украинского "Легиона "Свобода России" и о его запрете на территории страны.

"Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым в Верховный суд Российской Федерации направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.

По данным прокуратуры, организация создана на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства".