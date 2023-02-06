Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Генпрокурор РФ попросил запретить украинский "Легион "Свобода России"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд России иск о признании террористическим украинского "Легиона "Свобода России" и о его запрете на территории страны.

"Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым в Верховный суд Российской Федерации направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.

По данным прокуратуры, организация создана на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства".

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов Украина Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Шадаев призвал обнулить стоимость доступа операторов связи в многоквартирные дома

Шадаев призвал обнулить стоимость доступа операторов связи в многоквартирные дома

В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с экс-премьером Израиля Беннетом тему СВО

Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания

Путин выразил готовность помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });