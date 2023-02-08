Турпоток из России на Кубу в 2022 году упал почти на 70%

Фото: Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток на Кубу в 2022 году вырос на 453%, до 1,6 млн человек, но туристов из России приехало почти на 70% меньше, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные посольства Кубы.

"Куба на конец декабря 2022 года приняла более 1,6 млн иностранных туристов, что на 453% больше, чем за предыдущий год. Первое место среди иностранных рынков-поставщиков туристов в 2022 году заняла Канада, откуда приехали 532,5 тыс. человек. Второе - кубинская община за рубежом (333,2 тыс.), третье - США (100,5 тыс.), четвертое - Испания (83 тыс.), пятое - Германия (58,7 тыс.)", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, из России в 2022 приехало 54,4 тыс. туристов, что почти на 70% меньше, чем годом ранее, когда турпоток составил 175 тыс. человек.

"За январь и первую неделю февраля Кубу посетили около 12,4 тыс. российских туристов. Как считает советник по туризму посольства республики в РФ Кристина Леон Изнага, интерес к направлению на российском рынке высокий, но наращивать турпоток мешает недостаток перевозки - прямые рейсы на Кубу выполняются только два раза в неделю. Сейчас посольство ведет переговоры с перевозчиками о возможности открытия новых рейсов", - отмечают в пресс-службе РСТ.

Представители российского турбизнеса считают, что Куба проигрывает конкуренцию Таиланду, который после появления прямой перевозки стал наиболее востребованным дальним зимним пляжным направлением у россиян.