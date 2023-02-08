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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Правительство субсидирует модернизацию предприятий, работающих в интересах армии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, выпускающих продукцию, необходимую для потребностей Вооруженных сил страны и других воинских формирований.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других воинских формирований.

"И сейчас надо активнее наращивать заводские мощности. Для этого правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Направляются значительные средства на ремонт и изготовление новой техники, также на финансирование поставок по государственным контрактам всего требуемого, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топлива, горюче-смазочные материалы", - сказал он.

Он потребовал необходимо добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного рубля, контролировать объективно и беспристрастно распределение и использование бюджетных ресурсов.

Михаил Мишустин Правительство СВО
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