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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Десять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в доме в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - До десяти человек обратились за помощью к медикам после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

В РоссииДва человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в НовосибирскеДва человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в НовосибирскеЧитать подробнее

Отмечается, что помощь медиков на месте потребовалась десятерым.

"У людей отравление угарным газом, травмы и сильный стресс, у кого-то давление поднялось", - сказали в экстренных службах.

Всего в подъезде проживали 30 человек, включая семерых детей. Их местонахождение устанавливается.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Заельцовском районе взорвался бытовой газ. Третий подъезд полностью обрушился с первого по пятый этаж. Начался пожар в соседнем подъезде. Горят этажи с третьего по пятый.

Из горящего дома эвакуированы 50 человек. Как минимум два человека погибли.

Новосибирск
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