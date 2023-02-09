Выписаны двое из девяти пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Медики начали выписывать пострадавших при взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двое из девяти пострадавших выписаны, они продолжат лечение амбулаторно", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Минздраве также подтвердили гибель восьми человек при взрыве и обрушении дома.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали двух жителей Омска - 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.