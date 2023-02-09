Краснодарский край в 2023 году заложит 1,6 тыс. га садов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хозяйства Краснодарского края, крупнейшего в РФ региона в сфере промышленного садоводства, в текущем году планируют заложить 1,6 тыс. гектаров садов. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

"Благоприятные погодные условия января позволили начать закладку зимой. С начала года уже заложено 133,7 га. В целом весной планируется заложить около 600 га молодых садов. Закладка идет отечественными саженцами. Их достаточно не только для обеспечения потребностей кубанских садоводов, но и по необходимости (кубанские предприятия - ИФ) готовы поставлять в другие регионы", - сказал Коробка.

В настоящее время общая площадь садов и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств, включая население, составляет 42,1 тыс. гектаров. За последние 6 лет площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений увеличилась на 2,1 тыс. га.

Как сообщалось, по итогам прошлого года заложено более 1,6 тыс. га садов, более 80% – это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

Вице-губернатор напомнил, что в прошлом году валовой сбор плодов и ягод на Кубани составил рекордные 600 тыс. тонн (рост к 2021 году на 7% - ИФ). В том числе в хозяйствах края выращено 500 тыс. тонн (рост на 16%).

В Краснодарском крае садоводством занимаются свыше 400 предприятий. Садоводы региона производят около 40% от общего урожая плодово-ягодной продукции РФ. Господдержка садоводства в минувшем году составила 1 млрд рублей.