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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Определен пакет помощи пострадавшим при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников в пятницу.

"Для тех людей, кто пострадал, имеются ранения, в зависимости от тяжести и необходимости реабилитации будут произведены выплаты от 200 до 400 тыс. рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн рублей", - сказал он.

Также с понедельника, 13 февраля, начнутся выплаты пострадавшим для компенсации утраченного имущества. "В зависимости от объема утраты дополнительно на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - добавил Травников.

Губернатор также отметил, что уже начались выплаты жильцам дома по 32 тыс. рублей на каждого члена семьи и 100 тыс. рублей на каждую семью.

Взрыв в новосибирской пятиэтажке

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По последним данным, погибли 13 человек. Аварийно-спасательные работы завершились в пятницу утром.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этому делу задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.

Новосибирск Андрей Травников
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