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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Кремль считает "Прямую линию" с президентом по-прежнему актуальным форматом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Формат "Прямой линии" с президентом по-прежнему актуален, это мероприятие состоится, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он не уточнил, когда это произойдет.

"Как формат общения с людьми "Прямая линия" по-прежнему на повестке дня. Этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", - сказал он на брифинге.

В этот же день стало известно, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

В 2022 году президент с посланием не выступал, хотя это ожидалось в начале года, и в Конституции указано, что он имеет право делать это раз в год.

"Прямая линия" с народом и большая пресс-конференция президента в 2022 году также не проводились. В июле 2022 года Песков говорил, что дата "прямой линии" будет определена в сентябре. В августе он не исключил, что может быть повторен вариант, когда элементы "прямой линии" были включены в ежегодную пресс-конференцию. В ноябре он отмечал, что формат мероприятия на тот момент не был определен.

Владимир Путин Прямая линия Дмитрий Песков
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