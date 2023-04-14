Дата проведения "Прямой линии" с Путиным еще не определена

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 2021 год. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сроков проведения "Прямой линии" с президентом пока нет, но она состоится, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать", - сказал он.

Его спросили, связан ли перенос выставок, которые должны были пройти в начале июня в Гостином дворе, с проведением "Прямой линии".

"Ничего не могу вам сказать. Нужно обращаться к хозяевам площадки", - ответил Песков.

Ранее сообщалось, что в первой декаде июня комплекс "Гостиный Двор" будет закрыт в связи с государственной необходимостью. В этот период должна была пройти выставка-форум АРХ МОСКВА. Организаторы мероприятия утвердили новые даты проведения выставки - с 24 по 27 мая.

"Прямая линия" с народом и большая пресс-конференция президента в 2022 году также не проводились. 14 марта 2023 года Песков выразил надежду, что в 2023 году "Прямая линия" все же состоится, допустил, что ее могут объединить с большой пресс-конференцией. Он также в очередной раз назвал оба формата востребованными и популярными и дал понять, что в Кремле от них полностью отказываться не планируют.

В 2022 году Путин не выступал и с посланием Федеральному собранию, хотя это ожидалось в начале года. Послание он огласил 21 февраля 2023 года.