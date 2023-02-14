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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Магадан получит топливо по Транссибу в приоритетном порядке после осеннего дефицита

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Магаданская область, испытывавшая минувшей осенью проблемы с доставкой топлива, получила право приоритетного провоза составов с ним по Транссибу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"При совместной работе с Минвостокразвития России и "Российскими железными дорогами" составы с топливом для Магаданской области получают приоритетный статус по движению на всей территории Транссибирской железнодорожной магистрали", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на региональный Минтранс.

Кроме того, налажена система мониторинга, позволяющая следить за отгрузкой топлива с НПЗ, а также за доставкой топлива в порты Приморья по железной дороге, и своевременно реагировать на вопросы, связанные с задержкой поездов.

Составы идут по Транссибу с железнодорожной станции Клещиха (Новосибирская область) до портов Приморья (станция Мыс Чуркин), затем топливо направляется в Магаданскую область водным транспортом.

В октябре 2022 Магаданская область столкнулась с проблемой обеспечения населения топливом. Тогда магаданские заправки из-за дефицита и ажиотажного спроса ввели ограничения на отпуск дизельного топлива, однако власти отменили их для легковых автомобилей, оставив только для грузовых.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минэнерго РФ разработать механизм для обеспечения бесперебойной доставки нефтепродуктов в Магаданскую область. Глава региона Сергей Носов подписал указ, согласно которому крупные компании в регионе должны создать неснижаемый запас топлива для обеспечения производственной деятельности на месяц. Позднее РЖД отмечали, что решают задачу совместно с регионом: осуществляют ускоренную доставку вагонов для формирования судовых партий.

Ситуация с задержками была разрешена, к концу 2022 года все контейнеры с социально-значимым и приоритетным грузом прибыли в Магаданскую область.

Магаданская область Магадан Транссиб РЖД Минвостокразвития
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