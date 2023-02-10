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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Фигуранты дела о взрыве в новосибирской пятиэтажке не имели квалификации газовщика

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Криминалисты центрального аппарата СКР выехали в Новосибирск для содействия в расследовании дела о взрыве бытового газа в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба ведомства.

"Несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области приехали в областной центр и, не имея познаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Заельцовском районе города Новосибирска произвели демонтаж газового оборудования и установили другое, за что получили материальное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые представлялись сотрудниками фактически не осуществляющего деятельность ООО "Межрегионгаз Сервис".

"9 февраля в результате их действий произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир, что привело к значительному обрушению здания, в результате которого погибли 13 человек, несколько жителей многоквартирного дома получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В результате погибли 13 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования задержали женщину и мужчину. По данным следствия, они, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. В пятницу суд арестовал фигурантов дела.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.

Новосибирск
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