В Новосибирске взорвавшуюся пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании поручил чиновникам ускорить процесс признания аварийным и не подлежащим восстановлению дома на Линейной улице, где 9 февраля взорвался газ, обрушились два подъезда и погибли 14 человек.

"Дом восстановлению не подлежит, он должен быть признан аварийным. Даю поручение ускорить (подготовку - ИФ) постановления, которое я должен подписать", - сказал он.

Вице-мэр Валерий Шварцкопп сообщил, что в списке жильцов, зарегистрированных в пострадавшем доме, сначала было 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Затем в перечень включили тех, кто снимал квартиры в этом доме, и в нем оказался уже 161 человек. Жильцов временно разместят в гостинице "Северная", пансионатах "Лунный камень" и "Обские зори" и в "жилых помещениях маневренного фонда".

Пока временно заселены 56 человек, отметил вице-мэр. Начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева уточнила, что часть людей поселилась у родственников, жилье из маневренного фонда пока предоставлены 15 гражданам, часть жильцов дома уехала в другие регионы.

Также она отметила, что по данным на утро 14 февраля было сделано 196 муниципальных выплат, в том числе 51 выплата по 100 тысяч рублей (на семью) и 145 выплат по 32 тысячи рублей (на каждого жильца), всего выплачено 9 740 000 рублей. .

Из областного бюджета определены выплаты по 10 тысяч рублей на каждого проживающего, по 50 и 100 тысяч рублей на возмещение вреда за частично или полностью утраченное имущество, для возмещения вреда здоровью - 200 и 400 тысяч рублей, по 1 миллиону рублей выплата родственникам на погибшего.

Взрыв бытового газа, пожар и обрушение произошли в этом доме утром 9 февраля. Погибли 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По делу арестованы 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. По версии следствия, фигуранты дела ходили по квартирам, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", и предлагали техническое обслуживание газовых плит. Следствие считает, что у них не было достаточной квалификации для таких работ .