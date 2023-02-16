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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Военные РФ проводят учения с ракетными комплексами "Бал" на побережье Финского залива

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" проводят учение по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Финском заливе, сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ) в четверг.

"Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - говорится в сообщении.

По данным флота, в учении задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

"С ракетчиками на побережье Финского залива проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки", - сообщили в БФ.

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.

Минобороны РФ Финский залив
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