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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Суд принял отказ актера Ефремова от ходатайства о смягчении наказания

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене лишения свободы принудительными работами, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Сегодня прошло судебное заседание. Производство по ходатайству было прекращено в связи с отзывом ходатайства осужденным", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, в январе 2023 года в суд поступило ходатайство Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами. 13 февраля осужденный попросил суд прекратить производство по данному ходатайству.

В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Хроника 08 июня 2020 года – 17 февраля 2023 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Белгородская область
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