Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Песков отметил, что слова Нуланд по Крыму подчеркивают глубину разногласий РФ и США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по Крыму подчеркивают глубину российско-американских разногласий.

"Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных "ястребов" американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя заявления Нуланд о том, что "Крым является законной военной целью для Киева, и США поддерживают удары по нему".

Как отметил Песков, "она лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть".

В РоссииМИД РФ видит в словах Нуланд о Крыме подтверждение вовлеченности США в конфликт на УкраинеЧитать подробнее

Отрывок интервью опубликовал в своем телеграмм-канале автор программы Павел Зарубин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления Нуланд о поддержке Вашингтоном нанесения ударов Украиной по российским объектам в Крыму подтверждают вовлеченность США в украинский конфликт.

Крым США Виктория Нуланд Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Более 14,2 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Что произошло за день: суббота, 18 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Пандемия коронавируса

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

Поврежденный грузовик "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Военная операция на Украине

Командующие войсками ЗВО и ВВО стали генерал-полковниками

Минюст признал иноагентами ученого Андрея Зубова и журналиста Андрея Лошака

Что произошло за день: пятница, 17 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });