Песков отметил, что слова Нуланд по Крыму подчеркивают глубину разногласий РФ и США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по Крыму подчеркивают глубину российско-американских разногласий.

"Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных "ястребов" американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя заявления Нуланд о том, что "Крым является законной военной целью для Киева, и США поддерживают удары по нему".

Как отметил Песков, "она лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть".

Отрывок интервью опубликовал в своем телеграмм-канале автор программы Павел Зарубин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления Нуланд о поддержке Вашингтоном нанесения ударов Украиной по российским объектам в Крыму подтверждают вовлеченность США в украинский конфликт.