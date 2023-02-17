В Думе предложили не выводить из-под контроля РКН платформу ЦБ по цифровому рублю

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике считает, что из законопроекта о цифровом рубле следует исключить норму о том, что операции с персональными данными в рамках работы платформы ЦБ по цифровому рублю не должны находиться под контролем Роскомнадзора.

Заключение комитета на законопроект о цифровом рубле № 270838-8 опубликовано в базе данных парламента. Проект в конце декабря в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Комитет напоминает, что по действующему законодательству, оператор персональных данных (госорган или компания, которая обрабатывает данные) еще до начала их обработки обязана уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

Во внесенном законопроекте говорится, что обработка персональных данных производится оператором платформы цифрового рубля (это ЦБ), а также участниками платформы цифрового рубля (это банки и физлица). При этом депутаты предлагают не уведомлять Роскомнадзор об операциях с персональными данными, обрабатываемых в рамках платформы цифрового рубля.

"Принятие указанного изменения выведет из-под действия вышеуказанной нормы деятельность широкого круга операторов, включая кредитные учреждения, деятельность которых в рамках платформы цифрового рубля затрагивает права и законные интересы значительного числа граждан, предполагает взаимодействие с иностранными платформами, которыми обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных российских граждан не гарантировано", - говорится в заключении комитета.

По мнению комитета, отсутствие соответствующего уведомления не позволит Роскомнадзору обеспечить своевременную оценку деятельности оператора и участников платформы цифрового рубля на предмет соответствия требованиям закона "О персональных данных". В пояснительной записке не указано, с каким правовыми и организационными проблемами столкнутся банки, если их обяжут уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных, добавили в комитете.

С учетом изложенного комитет по информационной политике считает целесообразным исключить данную статью из проекта закона о цифровом рубле.

Ряд замечаний к законопроекту представило и правовое управление Госдумы. "Контроль за расходованием бюджетных средств и гарантированная адресная доставка целевых выплат гражданам и бизнесу выделяются в концепции цифрового рубля как одно из преимуществ цифрового рубля для государства. Вместе с тем в законопроекте отсутствуют положения, устанавливающие какие-либо особенности по переводам денежных средств от государства к гражданам или бизнесу (по социальным выплатам, по государственным и муниципальным контрактам и т.д.)", - говорится в заключении.

Целый блок вопросов правового управления вызвало планируемое правоприменение в рамках поправок в закон "Об исполнительном производстве". Так, проект закона предусматривает, что в случае отсутствия у должника открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, он вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ему цифровых рублей на цифровом счете в сумме, соответствующей минимальному доходу. При этом в соответствии с законопроектом, если у гражданина нет банковского счета, у него нет и доступа к платформе цифрового рубля. "При закрытии банковских счетов, открытых пользователю платформы цифрового рубля участниками платформы цифрового рубля, доступ такого владельца к его цифровому счету (кошельку) приостанавливается оператором платформы цифрового рубля", - напоминает управление.

При этом правовое управление недовольно и самой нормой о том, что доступ владельца к цифровому счету приостанавливается оператором платформы цифрового рубля в случае закрытия банковских счетов. "Ограничение доступа владельца к его цифровому счету (кошельку) при указанных обстоятельствах является прямым нарушением прав собственника, закрепленных в статье 209 Гражданского кодекса РФ на владение, пользование и распоряжение своим имуществом (в данном случае, цифровыми рублями)", - говорится в заключении.

Профильным комитетом по данному законопроекту является комитет Госдумы по финансовому рынку, который еще не представил заключение на документ. Между тем, по информации "Интерфакса", глава комитета Анатолий Аксаков уже направил в правительство поправки в Налоговый кодекс в части интеграции в законодательство о налогах и сборах цифрового рубля. На документ было получено положительное заключение, но при этом с целым рядом замечаний технического характера.