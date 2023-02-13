Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений

Фото: Chen Mingsong/VCG via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры международных компаний возвращаются в Китай на фоне снятия антиковидных ограничений в стране, несмотря на растущую напряженность между Пекином и Вашингтоном из-за сбитого китайского аэростата над территорией США, пишет газета The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор германского автомобильного концерна Volkswagen AG посетил Китай в конце января, говорится в сообщении компании. В следующем месяце страну должны посетить глава Apple Inc. Тим Кук и Pfizer Inc. - Альберт Бурла, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Также Китай планирует посетить главный исполнительный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус, говорится в сообщении компании.

Для многих топ-менеджеров поездка в Китай будет первой с начала пандемии коронавируса, поскольку страна на три года закрыла двери для зарубежных гостей. Теперь же на фоне проблем в экономике Пекин рассчитывает на привлечение международных инвестиций.

Приоритетом для некоторых руководителей является посещение местных подразделений их компаний и встреча с менеджерами, другие хотят встретиться с местными деловыми партнерами и правительственными чиновниками.

Как ожидается, запланированные на ближайшие месяцы бизнес-конференции посетят несколько десятков топ-менеджеров. Таким образом, западные компании продолжают интересоваться возможностями для бизнеса в Китае, несмотря на возросшую геополитическую напряженность.

В число мероприятий, которые пройдут в ближайшие месяцы, входит Китайский форум по развитию (China Development Forum), ежегодная экономическая конференция, спонсируемая китайским правительством и запланированная на конец марта, а также Боаоский азиатский форум (БАФ) в провинции Хайнань на юге Китая, организованный по принципу Всемирного экономического форума в Давосе.

Несмотря на напряженность в отношениях между США и Китаем, объем торговли между двумя странами растет. По словам бизнес экспертов, большинство торговых и инвестиционных связей остаются стабильными, несмотря на политическую напряженность.

Объем импорта товаров из Китая в США в 2022 году составил $536,8 млрд, увеличившись на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, тогда как американский экспорт в КНР вырос на 1,6%, до $153,8 млрд. Таким образом, общий объем торговли между двумя крупнейшими в мире экономиками составил рекордные $690,6 млрд, пишет WSJ.