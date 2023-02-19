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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Подведомственные Минпросвещения вузы будут начинать неделю с исполнения гимна

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Во всех вузах, подведомственных министерству просвещения РФ, неделя будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации развития педагогического образования в воскресенье.

Кроме того, "Разговоры о важном" будут проходить и для родителей школьников. "Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно - такая системная работа", - подчеркнул министр.

Ранее во всех школах страны с 1 сентября 2022 года была введена еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна.

"Разговоры о важном" проходят во всех российских школах с 5 сентября 2022 года. Это цикл учебных занятий в формате классного часа, которые проводятся каждый понедельник во всех школах страны.

Сергей Кравцов
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