Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела Донецка

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обстрел центра Донецка привел к гибели одного человека, 11 получили ранения, сообщили в воскресенье в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 11, еще 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, в результате чего погибла 12-летняя девочка.