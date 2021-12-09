Песков заявил, что РФ рассчитывает на поставку второй партии С-400 Турции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона надеется, что поставка еще одной партии систем ПВО С-400 состоится, заявил в интервью греческому телеканалу ANT1 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть определенные договоренности с нашими турецкими партнерами. И мы надеемся на это (поставку второй партии Турции - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков подчеркнул, что эти системы "на 100% оборонительные" и потому не представляют угрозы ни для Греции, ни для других стран.