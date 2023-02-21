Капвложения могут исключить из базы, облагаемой разовым квазиналоговым сбором с бизнеса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взимать квазиналоговый сбор с бизнеса (так называемого "windfall tax") планируется единоразово, прорабатывается возможность исключения из облагаемой им базы капитальных вложений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса, причем в части прироста их финансового результата. Мы сравним прирост финансового результата за 2022 и 2021 годы к 2020-му и 2019-му, и только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить", - ответил он на вопрос, может ли это стать постоянной мерой.

"Есть предложения о том, чтобы капвложения из этого объема вычитать, но они пока прорабатываются", - добавил министр.

Дискуссия о дополнительном сборе с бизнеса за счет изъятия части доходов, полученных в финансово успешные 2021-2022 годы, вышла в публичную плоскость на прошлой неделе. Говорилось о том, что размер изъятий может составить 200-250 млрд рублей (в частности, такую оценку называли в РСПП), а сам взнос будет носить добровольный характер (бизнес выступал против такого подхода, глава РСПП Александр Шохин указывал в частности на сложности с корпоративными процедурами). В конце прошлой недели Силуанов заявил, что сбор все же будет реализован через налоговый инструментарий, а не как добровольный. При этом оценку изъятий министр назвал уже на уровне 300 млрд рублей.

Каким именно образом будет структурирован "windfall tax", власти сейчас обсуждают с бизнесом, говорил Силуанов.

Глава РСПП Александр Шохин 21 февраля высказал мнение, что базой для расчета квазиналога должна стать отчетность компаний по РСБУ (так как не все компании отчитываются по МСФО и имеют сравнимые показатели). При этом участвовать в сборе должны все компании с высоким доходом за 2021-2022 годы без отраслевого фильтра (сейчас власти предлагают освободить от "windfall tax" предприятия ТЭК, которые увеличат выплаты в бюджет за счет отдельных налоговых новаций, и МСП).

Глава РСПП повторил тезис о том, что принципиальной позицией бизнеса остается приоритет стимулирования инвестиций через постоянные механизмы вместо разовых изъятий, которые, по словам Шохина, не должны создавать риски для развития предприятий.

Он напомнил, что в 2021-2022 годах правительство уже принимало решения по изъятию сверхдоходов через налоги, например, через повышение НДПИ для твердых ископаемых, квотирование экспорта и т.д. И тогда уже бизнес начал дискуссию о том, чтобы создать постоянный механизм стимулирования компаний к инвестициям, в том числе в социальные проекты. Шохин выразил надежду, что его все же удастся создать, "чтобы не было всплесков с "виндфоллами".

Глава РСПП отметил, что даже сейчас инвестиции компаний растут, в том числе в проекты импортозамещения, и необходимость поддерживать эту инвестактивность должна учитываться Минфином при расчете "windfall tax".