В Думу внесены поправки об увеличении порога страхования средств в НПФ до 2,8 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 303198-8, который в два раза - с 1,4 млн до 2,8 млн рублей увеличивает порог возмещения для средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

"Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 млн человек, указали депутаты.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал долгосрочные сбережения граждан важным источником инвестиционных ресурсов страны и призвал стимулировать их приток в сферу инвестиций.

"Я прошу правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года. Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме 1,4 млн рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2,8 млн рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников", - сказал он.

Система гарантирования сбережений граждан по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) заработала с 1 января 2023 года, соответствующий закон Госдума приняла в декабре 2022 года. Система построена по аналогии с механизмом, который используется сегодня в системах страхования банковских вкладов. Гарантийными случаями являются аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ. На этапе накопления участникам гарантируется остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. На этапе выплат предусматривается гарантия выплат любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться за счет фонда гарантирования НПО, администрируемого Агентством по страхованию вкладов и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ.