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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин подписал закон о прекращении для РФ действия международных договоров Совета Европы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прекращает действие в отношении России международных договоров Совета Европы.

Сообщение об этом размещено на официальном портале правовой информации.

В связи с выходом РФ из СЕ прекращается действие с 16 марта 2022 года 21 международного договора. Среди них - устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

В пояснительной записке к закону отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах СЕ.

Россия 15 марта 2022 года официально уведомила генсека Совета Европы о намерении выйти из Совета Европы на основании статьи 7 Устава СЕ (регулирует порядок добровольного выхода), а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

РФ исходит из того, что названная конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации - с 1 января по 15 марта 2022 года. Общая сумма составила около 5,7 млн евро, указано в документе.

Владимир Путин
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