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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле поселка Теткино

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - При обстреле приграничного поселка Теткино в Курской области были ранены двое мужчин, один из них умер до приезда скорой помощи, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. Он принес соболезнования семье погибшего.

Второй раненый доставлен в больницу с увечьями средней степени тяжести.

"Всего зафиксировали 5 прилетов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода", - сообщил Старовойт.

По его информации, в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение.

Об обстреле Теткина губернатор сообщил в 11:15 в четверг. Тогда данных о пострадавших не приводилось.

Также поздним утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле диверсантами автомобиля в Климовском районе. По его словам, погиб один взрослый и один ребенок был ранен. Это произошло в селе Любечане.

В селе Сушаны Климовского района Брянской области очевидцы сообщили о захвате четырех местных жителей в заложники. Позднее в ФСБ заявили, что в Климовском районе идет спецоперация против "вооруженных украинских националистов".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Курская область Брянская область Теткино Роман Старовойт Украина ФСБ Климовский район
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