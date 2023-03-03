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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Специалисты МЧС обследовали место происшествия в Коломне и не обнаружили следов взрыва

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС визуально ничего не обнаружили на месте ЧП в подмосковной Коломне, где ранее был слышен взрыв, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"По предварительным данным, признаков взрыва в Коломне не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области "Интерфаксу" сообщили о штатной работе инфраструктуры Коломны.

"В городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что газовое и электроснабжение работают в штатном режиме.

В четверг в СМИ появилась информация о взрыве в Коломне.

Московская область Коломна МЧС
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