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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Десятилетнего жителя Брянской области наградили медалью СКР "Доблесть и отвага"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Десятилетнего Федора по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью "Доблесть и отвага" за его действия во время происшествия в Климовском районе Брянской области.

Как говорится в сообщении на сайте СКР, 3 марта Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую было совершено нападение.

"Водитель автомашины был убит террористами на месте, Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес", - сообщает СКР.

Мальчик получил ранение в области грудной клетки, но "сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места".

Ребенок находится в Брянской областной больнице №1, говорится в сообщении.

Накануне утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, ранение получил десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

СКР квалифицировал как террористический акт действия диверсантов в Брянской области.

СКР
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