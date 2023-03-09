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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Путин пока не планировал контактировать с Гутерришем по продлению зерновой сделки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках переговоров по продлению зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В среду Гутерриш приехал в Киев для переговоров по продлению сделки, и на этом фоне журналисты в рамках общения с Песковым в четверг спросили пресс-секретаря, планируется ли встреча или телефонный разговор Путина с генсеком.

"Нет, пока таких планов нет у президента", - сказал Песков.

У него уточнили, как в Кремле оценивают текущую ситуацию с зерновой сделкой и каковы перспективы ее продления.

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"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопрос о второй части этих договоренностей, хорошо известных всем. Там есть определенные движения, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", - сказал Песков.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта. Генсек ООН ранее выражал надежду на ее продление.

Ранее в марте в МИД РФ заявили, что "черноморская инициатива" не работает, российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, кроме того, украинская сторона продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Дмитрий Песков Владимир Путин Антониу Гутерриш
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