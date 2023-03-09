Захарова сообщила о консультациях по зерновой сделке в Женеве 13 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Консультации о зерновой сделке с участием представителей России и ООН состоятся в Женеве 13 марта, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители Организации объединенных наций (замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин) Гриффитс и (генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека) Гринспан, будет обсуждаться упомянутая вами сделка", - сказала Захарова.

Ранее в этот же день глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер в связи с тем, что она пакетная, но выполняется "только наполовину". Он напомнил, что у сделки есть "две составные части: безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и необходимое снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений".

"Первая часть выполняется, и мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем; вторая часть не выполняется вообще", - сказал российский министр.

Он подчеркнул, что действующие санкции "запрещают российским кораблям, которые везут зерно и удобрение, заходить в соответствующие порты; запрещают иностранным судам заходить в российские порты, чтобы забрать эти грузы; санкции запрещают "Россельхозбанку" пользоваться системой SWIFT и из-за санкций, также страховые ставки взлетели в четыре раза".

Министр обороны Турции Хулуси Акар в этот же день сказал Anadolu, что турецкая сторона продолжает обсуждать с Россией, Украиной и ООН продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш, посещавший Украину для обсуждения зерновой сделки с президентом Владимиром Зеленским, в очередной раз призвал продлить соглашение.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения - о создании морских коридора для вывоза зерна из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный, а также по усилиям ООН способствовать снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.