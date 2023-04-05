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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В США 52% работников не отгуливают отпуска полностью

Из них половина считает, что так много отдыхать им не нужно

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Только 48% американских работников полностью используют все положенные им дни оплачиваемого отпуска, показал опрос, проведенный Pew Research Center.

Половина из тех, кто не отгуливает отпуска полностью, полагает, что им не нужно столько дней отдыха. Еще 49% опасаются отстать от рабочих процессов, 43% переживают за повышенную нагрузку на коллег в свое отсутствие. 19% респондентов считают, что слишком долгие каникулы могут негативно сказаться на их карьерных перспективах, 16% боятся потерять работу, а 12% ответили, что их начальство не поощряет отпуска.

Отчасти нежелание американцев брать все положенные дни отдыха объясняется популярностью удаленной работы, полагает глава отдела кадров Paycor Паарас Паркер. Например, поход к врачу сейчас можно организовать виртуально, или пойти в ближайшую к дому поликлинику, тогда как раньше работники брали для этого отгул на весь день.

При этом эксперты отмечают важность полноценного отдыха от работы.

"За время пандемии мы видели, как все больше людей увольняется из-за выгорания и стресса, - отметила Кристи Прюитт-Хейнс из консалтинговой компании NeuroLeadership Institute. - Также мы наблюдали устойчивое снижение заинтересованности сотрудников в своей работе. Отпуска сейчас важнее, чем когда-либо".

В США сотрудники частных компаний в среднем имеют право на 15 дней отпуска в год, при стаже свыше 20 лет это число возрастает до 20 дней, по данным Статистического управления Минтруда.

США Pew Research Center Paycor Паарас Паркер NeuroLeadership Institute
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