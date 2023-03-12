Причиной возвращения Boeing 737 в Петербург 9 марта стали погодные условия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Проверка не подтвердила факт попадания птицы в двигатель самолета рейса Санкт-Петербург - Ижевск, который 9 марта экстренно вернулся в "Пулково" сразу после вылета, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников.

"Проверка проведена в полном объеме. Версия с птицей не была подтверждена", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Выводы инспекции - сложные погодные условия (воздушное судно продолжительное время находилось в зоне интенсивных осадков и сильного обледенения) + взлетный режим работы двигателя + возможно попадание противогололедного реагента", - добавил гендиректор авиакомпании.

По словам Синельникова, несмотря на то, что пассажиры якобы видели огонь, следов возгорания не обнаружено. То, что люди приняли за огонь, "может быть чем угодно", добавил он.

Гендиректор авиакомпании сообщил также, что по результатам технического перегона в "Домодедово" нарушений работы самолета не обнаружено. "Воздушное судно после технического обслуживания допущено к полетам и летает согласно расписанию", - подчеркнул Синельников.

9 марта вылетевший из Петербурга в Ижевск Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа" практически сразу после набора высоты подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.

На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, никто не пострадал. За людьми был отправлен резервный самолет.

Как сообщалось со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей, в который могла попасть птица.