Глава СПЧ заявил о незначительном числе жалоб от мобилизованных

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Совете при президенте РФ по правам человека не фиксируют большого количества жалоб от мобилизованных граждан, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы занимаемся этим. В СПЧ непосредственно нет (не поступают жалобы - ИФ). Что-то поступает косвенно через членов Совета. Мне - нет. Мы участвуем в этом процессе, и я участвую, коллеги участвуют. Вопрос в чем - много ли их? Нет, не много", - сказал Фадеев журналистам в пятницу во Владивостоке, отвечая на вопрос о том, поступают ли в последнее время в СПЧ жалобы от мобилизованных.

Фадеев накануне встретился во Владивостоке с женами и матерями мобилизованных, по словам которых, ситуация нормальная.

"Да, есть проблемы какие-то, кому-то - семьям - дрова не привезли. Кто-то жалуется, что обмундирования не хватает, но это надо еще проверять. Но в целом и матери, и жены сказали, что в целом ситуация более-менее приличная", - добавил глава СПЧ.