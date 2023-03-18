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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Москалькова заявила о неправосудности решения МУС о выдаче ордера на арест Путина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой неправосудным.

"Коллективный Запад" вчера принял очередное неправосудное решение. Через удобного "посредника" - Международный уголовный суд в Гааге - был выдан ордер на арест президента России, а еще моей коллеги Марии Львовой-Беловой", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Омбудсмен напомнила, что Россия находится вне юрисдикции МУС, а следовательно подобные его решения для страны не имеют силы.

"Мотивы, по которым вынесено решение, не выдерживают никакой критики. По сути это - продолжение пагубной для Запада политики рестрикций против России", - считает Москалькова.

В пятницу досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - подчеркнул он.

Владимир Путин Татьяна Москалькова
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