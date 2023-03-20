Верховный суд изучит ситуацию обанкротившегося залогодателя с единственным жильем

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, может ли кредитор изъять единственную квартиру у обанкротившегося гражданина-залогодателя в ситуации, когда заемщик обслуживает кредит, свидетельствует картотека суда.

Спор за такое жилье - квартиру в Подмосковье площадью 45 кв. м - идет в деле о несостоятельности Кристины Симоновой. Летом 2019 года она предоставила ее в залог под кредит на 2,18 млн рублей, который взяла Ольга Ананьева в банке "Восточный" (в феврале 2022 года был поглощен Совкомбанком). Средства были предоставлены под 26% годовых сроком на 10 лет, говорится в материалах дела. Причина, по которой Симонова согласилась предоставить залог, в судебных документах не указывается.

В ноябре 2020 года Симонова инициировала собственное банкротство из-за долга в 1,28 млн рублей, и в декабре того же года была признана несостоятельной. В рамках этой процедуры банк обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований на сумму 2,45 млн рублей (2,1 млн рублей - основной долг, 353 тысячи рублей - проценты) как обеспеченных залогом квартиры, и суды трех инстанций его удовлетворили. Это решение было обосновано ссылкой на статью 138 закона о несостоятельности, согласно которой залогодержатели обладают правами залоговых кредиторов.

После включения требований банка в реестр финансовый управляющий попытался реализовать залог. Но пока квартира не продана: дважды торги не состоялись из-за отсутствия желающих принимать в них участие, сейчас реализация идет через процедуру публичного предложения, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Оспаривать включение требований банка в реестр кредиторов Симоновой взялась Ананьева, указывая, что она надлежащим образом исполняет обязательства по кредиту. Судя по материалам дела, она его действительно обслуживала. Об этом, в частности, говорит изменение суммы задолженности: к 27 декабря 2021 года она снизилась до 2,32 млн рублей (2 млн рублей - основной долг, 321 тысячу рублей - проценты).

Однако суды жалобу отклонили. "Не представлены первичные платежные документы (платежные поручения, выписка по счету), из которых можно было бы сделать вывод об отсутствии задолженности", - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Ананьева с таким исходом спора не согласна и обратилась с жалобой в Верховный суд. В ней она вновь ссылается отсутствие просрочки по кредитному договору и надлежащее исполнение обязательств по внесению платежей. По ее мнению, при таких обстоятельствах попытка банка изъять квартиру, которая является единственным пригодным для проживания жильем Симоновой, нарушает баланс интересов вовлеченных в спорные правоотношения лиц.

Эти доводы судья ВС Денис Капкаев счел достаточными для передачи жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Заседание назначено на 20 апреля.

На проблему сохранения единственного жилья, купленного в ипотеку, ранее обратили внимание в Госдуме. В начале марта группа депутатов от "Единой России" предложила разрешить оставлять гражданину-банкроту единственное жилье, если банк-залогодержатель согласен, а оплату по ипотеке в будущем сможет осуществлять сам банкрот или третьи лица. Внесенный в Госдуму законопроект разрешает суду утверждать соответствующие мировые соглашения между должником и банком, даже если иные кредиторы не согласны.