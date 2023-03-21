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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

На Смоленской площади выразили протест из-за слов главы МИД Канады о России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Канады Брайан Эбель был вызван на Смоленскую площадь, ему заявлен протест в связи с высказываниями министра иностранных дел страны о "смене режима" в России, сообщили в российском МИД.

"20 марта вызванному в МИД России временному поверенному в делах Канады в России Брайану Эбелю был заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел Мелани Джоли в ходе пресс-конференции 10 марта о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами", - говорится в пресс-релизе.

Канадскому дипломату заявлено, что такие высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также общепризнанными принципами и нормами международного права, отметили на Смоленской площади.

"Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Джастина Трюдо в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией", - добавили в МИД, отметив, что этот инцидент будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Канада МИД Брайан Эбель Мелани Джоли Джастин Трюдо
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