Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Фото: Алексей Майшев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин анонсировал свою скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР", - сказал он в пятницу на открытом уроке "Разговор о важном".

По его словам, среди прочего на встрече будут обсуждаться вопросы гуманитарного взаимодействия двух стран.

В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин встречались в марте этого года, когда китайский лидер приезжал в Россию.