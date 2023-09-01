Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин анонсировал свою скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР", - сказал он в пятницу на открытом уроке "Разговор о важном".
По его словам, среди прочего на встрече будут обсуждаться вопросы гуманитарного взаимодействия двух стран.
В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин встречались в марте этого года, когда китайский лидер приезжал в Россию.