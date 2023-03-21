Житель Тольятти получил семь лет колонии по делу о распространении фейков про армию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор жителю Тольятти, признав его виновным в распространении недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник.

"Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, обвиняемый 1974 года рождения в 2022 году в социальной сети распространял заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе проведения специальной военной операции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).