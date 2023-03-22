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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Черноморский флот в среду утром отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия", - написал он.

Также по воздушной цели отработала система ПВО, добавил Развожаев.

По словам губернатора, корабли ЧМФ не пострадали, но волной от взрывов беспилотников в некоторых зданиях выбило стекла. Люди при этом не пострадали.

Ранее сообщалось, что движение морского транспорта в Севастополе было остановлено утром в среду.

На рассвете 29 октября 2022 года беспилотники, в том числе летательные и морские, атаковали акваторию Севастопольской бухты, они не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре. Все БПЛА были уничтожены средствами Черноморского флота.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Севастополь ЧМФ Михаил Развожаев
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