Глава комитета Думы по финрынку заявил, что биткойн не имеет будущего

Анатолий Аксаков призывает вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок криптовалют крайне непредсказуем, волатилен, а биткойн не имеет будущего, нужно вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы (ЦФА), которые обеспечены рублем, природными богатствами РФ и потенциалом отечественных компаний, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я к биткойнам отношусь настороженно, скептически, но есть большая группа лиц, в том числе в России, работающих на этом рынке. Сейчас биткойн растет, почти удвоился в цене, потому что вот ситуация на американском рынке становится напряженная с точки зрения возможного кризиса. Естественно, когда реализуется сигнал кризиса, то (инвесторы - ИФ) ищут альтернативные активы, куда можно вложить свои сбережения, ну, и биткойн оказался для кого-то привлекательным, поэтому начал расти в цене", - сказал депутат в интервью "Парламентской газете".

При этом он отметил, что цена доминирующей на рынке криптовалюты очень подвижна.

"Недавно там была около 80 (тыс. долларов за биткойн - ИФ), потом снизилась до 10, до 15, сейчас уже 30 с лишним. То есть такая волатильная штука, здесь можно быстро все потерять, но кто-то может быстро заработать. Но рынок крайне непредсказуемый, и, на мой взгляд, сам биткойн будущего не имеет, поэтому я бы вкладывался в российские ЦФА, которые начинают появляться на рынке. В этом году мы ожидаем серьезную активизацию выпуска ЦФА, обеспеченных ЦФА - обеспеченных рублем, богатствами, природными ресурсами, потенциалом компаний. Вот этот актив, я уверен, может быть очень интересен, и в принципе 2023 г., не говоря уже о 2024 г., это такие годы активного задействования ЦФА в нашей стране", - сказал Аксаков.

Согласно данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи и криптовалюты на основе трафика, ликвидности, объемов торгов), на начало марта рыночное доминирование биткойна на рынке криптовалют составляло 46,2%. Максимальная цена криптовалюты за весь период ее существования составила $68,8 тыс. (в ноябре 2021 г.) За последних три месяца цена биткойна выросла более чем на 70% и сейчас составляет $28 тыс.

В реестр ЦБ РФ по выпуску ЦФА включены пять компаний, они ведут выпуск активов в тестовом режиме.