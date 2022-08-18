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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В МИД РФ сочли неприемлемыми предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Москва считает неприемлемыми предложения о создании демилитаризованной зоны в районе Запорожской АЭС, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.

Он отметил, что как ожидают в Москве, поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ состоится "в самое ближайшее время".

Ранее в августе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от Запорожской АЭС и "избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории". Он также заявил о необходимости прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС и не целиться в объекты станции и ее окрестности.

Хроника 24 февраля – 18 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД РФ
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