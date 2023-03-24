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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Лавров считает, что договоренности с Западом должны быть юридически обязывающими

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Любые возможные договоренности с Западом должны быть юридически обязывающими и предусматривать механизм контроля за их реализацией, считает глава МИД Сергей Лавров. Об этом говорится в его статье, которая вышла в журнале "Разведчик".

"Бизнеса, как обычно" с такими нечистоплотными контрагентами больше не будет. Стучаться в закрытую дверь, тем более идти на односторонние уступки мы не намерены. Если Запад образумится и предложит возобновить контакты - посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться исходя из российских интересов", - объявил министр.

"Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением", - подчеркнул он.

По его словам, российская сторона "давно не питает каких-либо иллюзий относительно возможности "конвергенции" с Европой, перспектив получения "прописки" в "общеевропейском доме", выстраивания "общего пространства" с ЕС".

"Все эти лозунги, звучавшие из европейских столиц, оказались мифом, операцией прикрытия. События последнего времени ярко свидетельствуют, что разветвленные взаимовыгодные торгово-экономические, инвестиционные связи между Россией и Евросоюзом не сыграли роль так называемой "страховочной сетки", - заявил Лавров, отметив, что "еэсовцы с легкостью принесли в жертву энергетическое сотрудничество с нами, на котором во многом основывалось их благополучие".

При этом, по словам главы МИД, "если вдруг западники решат отказаться от нынешнего русофобского курса, сделают выбор в пользу равноправного сотрудничества с Россией, то это пойдет на пользу, прежде всего, им самим".

"Вместе с тем мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен. К тому же, наше доверие, что называется, "дорого стоит". Вашингтону и Брюсселю сегодня нужно сильно постараться, чтобы его заслужить", - считает Лавров.

Сергей Лавров МИД США Евросоюз
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