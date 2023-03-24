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Учителя математики оказались самыми востребованными преподавателями в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Среди самых востребованных преподавателей-предметников учителя математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка, следует из анализа данных портала "Работа России", которые подготовил Роструд.

По данным исследования, всего для специалистов этих профессий доступно более 37 тысяч предложений по всей стране.

Среди наиболее востребованных преподавателей-предметников учителя математики (свыше 3,3 тыс. свободных рабочих мест), русского языка и литературы (более 2,6 тыс.). Также работодатели ищут учителей иностранного языка (порядка 1,7 тыс. предложений), физики (1,3 тыс.), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий).

Кроме этого, в российские образовательные учреждения требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты.

Роструд Работа России
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