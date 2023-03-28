Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Путин и Лукашенко на заседании ВГС в начале апреля могут обсудить вопросы безопасности

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии на заседании Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля, при необходимости могут обсудить вопросы, связанные с безопасностью, с учетом недружественного окружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой во вторник Пескова спросили, будут ли на заседании Высшего Госсовета Союзного государства обсуждаться инициативы, которые озвучил недавно президент РФ Владимир Путин, в частности, по строительству на территории Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия.

В РоссииПесков заявил, что санкции не изменят планы РФ разместить ядерное оружие в БелоруссииЧитать подробнее

"У нас действительно будет ВГС, он в апреле планируется, готовится", - сказал Песков. В рамках подготовки этого заседания, напомнил он, накануне, в частности, состоялись контакты на уровне премьер-министров России и Белоруссии.

"Повестка дня ВГС прежде всего, конечно, фокусируется на текущих, актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, но и при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью, тем более эта тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - добавил Песков.

Пресс-секретаря президента также спросили, планирует ли Путин принимать участие в заседании Совета законодателей, которое планируется в Санкт-Петербурге 27 апреля. "Давайте не будем так далеко забегать, мы своевременно все сообщим", - ответил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Белоруссия Союзное государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

Евгений Ройзман задержан

Утверждено обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации армии

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

В Северной Осетии напавшие на пост полиции ранили двух сотрудников МВД

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });