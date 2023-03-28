Путин и Лукашенко на заседании ВГС в начале апреля могут обсудить вопросы безопасности

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии на заседании Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля, при необходимости могут обсудить вопросы, связанные с безопасностью, с учетом недружественного окружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой во вторник Пескова спросили, будут ли на заседании Высшего Госсовета Союзного государства обсуждаться инициативы, которые озвучил недавно президент РФ Владимир Путин, в частности, по строительству на территории Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия.

"У нас действительно будет ВГС, он в апреле планируется, готовится", - сказал Песков. В рамках подготовки этого заседания, напомнил он, накануне, в частности, состоялись контакты на уровне премьер-министров России и Белоруссии.

"Повестка дня ВГС прежде всего, конечно, фокусируется на текущих, актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, но и при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью, тем более эта тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - добавил Песков.

Пресс-секретаря президента также спросили, планирует ли Путин принимать участие в заседании Совета законодателей, которое планируется в Санкт-Петербурге 27 апреля. "Давайте не будем так далеко забегать, мы своевременно все сообщим", - ответил Песков.