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Посетителей Куршской косы начали штрафовать за кормление диких животных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первые штрафы выписаны посетителям калининградского национального парка "Куршская коса", которые кормили диких животных, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь парка Ольга Большакова.

"Многие годы мы призываем и уговариваем посетителей косы не кормить диких животных даже в зимнее время, не говоря уже о летних месяцах. Но наши гости продолжают "заботиться" о животных, подвергают их реальной опасности, приучая к попрошайничеству еды, которая им вредна. Люди в основном кормят животных на обочине дороги, что притупляет у тех же лис и кабанов чувство страха и опасности. В результате у нас есть случаи гибели диких животных под колесами автомашин", - сказала Большакова.

Она отметила, что раньше таких нарушителей не могли наказать административно. Однако в сентябре 2023 года были утверждены новые правила поведения в национальном парке "Куршская коса".

Пункт 11.7 правил запрещает деятельность, "влекущую за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира, а также действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление посетителями", уточнила Большакова.

"Конечно, привлечь к ответственности таких нарушителей весьма трудно. Надо документально и официально зафиксировать факт кормления. Но опыт приходит в процессе борьбы с этим явлением. На сегодня уже два протокола составлены, а гражданам предстоит выплатить штрафы", - добавила пресс-секретарь.

В нацпарке будут не только отслеживать ситуацию на обочинах единственной дороги косы, где обычно кормят животных, но и социальные сети. Как правило, все посетители, кто дает еду лисам и кабанам, делаю селфи, снимают видео для дальнейшего размещения в интернете, отметила Большакова.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Фауна косы насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и другие).

Куршская коса Ольга Большакова Калининградская область
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