Москалькова заявила о затягивании Украиной очередного обмена пленными

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Украинские власти уже три недели не включают в обменные списки своих военнопленных, которых ранее отказались менять, чем срывают очередной обмен, заявила в пятницу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", - сообщила Москалькова в своем телеграм-канале.

Также она опубликовала список 133 находящихся в российском плену украинских военнослужащих с датами их рождения.

7 марта Москалькова сообщала, что в ходе очередного обмена украинская сторона согласилась вернуть лишь 90 россиян вопреки ранее достигнутой договоренности об обмене "160 на 160". На следующий день она опубликовала список 70 украинских солдат, которых, по ее словам, украинские власти "не захотели обменять".