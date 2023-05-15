Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

В докладе Москальковой говорится о сотнях военных, возвращенных из плена

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При взаимодействии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с Минобороны, ФСБ, МИД России, Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом удалось вернуть в Россию сотни военнослужащих и 168 гражданских лиц.

Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена о проделанной работе.

"Выстроенный нами диалог и с украинским омбудсменом, и с МККК, результативное участие в работе Минобороны России, ФСБ России, МИД России позволили освободить и возвратить на Родину 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине, в защиту которых к нам обращались их родные и близкие", - говорится в докладе.

При этом благодаря взаимодействию с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека удалось установить судьбу 22 пропавших без вести российских военнослужащих, девять из которых впоследствии вернулись из плена, отмечается в документе.

"В адрес МККК передано более ста обращений о содействии в установлении местонахождения и необходимости посетить конкретных военнослужащих, содействовать в оказании им медицинской помощи и передачи от них сообщений и писем родным и близким, обратившимся в их адрес. Мы также посещали украинских пленных, в том числе раненых, сообщали информацию о состоянии здоровья их родным", - сообщается в докладе.

По собранным аппаратом Москальковой материалам уже возбуждены 32 уголовных дела о жестоком обращении и пытках российских военнослужащих в украинском плену, отмечается в документе. В прокуратуру и следственные органы направлялась соответствующая информация "о пытках, издевательствах, насилии, понуждении родственников к противоправным действиям либо вымогательстве с них денег в обмен на жизнь пленных".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
МККК Минобороны Украина Татьяна Москалькова Дмитрий Лубинец ФСБ МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Семеро человек, включая главу МВД ЛНР, госпитализированы после взрыва в Луганске

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что при взрыве в Луганске ранен глава МВД ЛНР Корнет

Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ

Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });