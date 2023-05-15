В докладе Москальковой говорится о сотнях военных, возвращенных из плена

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При взаимодействии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с Минобороны, ФСБ, МИД России, Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом удалось вернуть в Россию сотни военнослужащих и 168 гражданских лиц.

Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена о проделанной работе.

"Выстроенный нами диалог и с украинским омбудсменом, и с МККК, результативное участие в работе Минобороны России, ФСБ России, МИД России позволили освободить и возвратить на Родину 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине, в защиту которых к нам обращались их родные и близкие", - говорится в докладе.

При этом благодаря взаимодействию с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека удалось установить судьбу 22 пропавших без вести российских военнослужащих, девять из которых впоследствии вернулись из плена, отмечается в документе.

"В адрес МККК передано более ста обращений о содействии в установлении местонахождения и необходимости посетить конкретных военнослужащих, содействовать в оказании им медицинской помощи и передачи от них сообщений и писем родным и близким, обратившимся в их адрес. Мы также посещали украинских пленных, в том числе раненых, сообщали информацию о состоянии здоровья их родным", - сообщается в докладе.

По собранным аппаратом Москальковой материалам уже возбуждены 32 уголовных дела о жестоком обращении и пытках российских военнослужащих в украинском плену, отмечается в документе. В прокуратуру и следственные органы направлялась соответствующая информация "о пытках, издевательствах, насилии, понуждении родственников к противоправным действиям либо вымогательстве с них денег в обмен на жизнь пленных".