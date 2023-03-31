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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Минцифры назвало причину отключения опции удалить аккаунт на "Госуслугах" онлайн

Минцифры назвало причину отключения опции удалить аккаунт на "Госуслугах" онлайн
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Минцифры сообщили, что удаление учетной записи на "Госуслугах"сохраняется, это можно сделать, придя в МФЦ, отключение этой функции на портале связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - говорится в пресс-релизе. - Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ".

31 марта пользователи портала госуслуг и некоторые СМИ обратили внимание, что из приложения "Госуслуги" исчезла функция удаления учетной записи на портале. "Функция удаления недоступна", - сообщает приложение при попытке удалить аккаунт. В веб-версии эта функция также отсутствует.

"Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии", - подчеркнули в министерстве.

Там также напомнили, что "существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" личного кабинета".

Госуслуги МФЦ Минцифры
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