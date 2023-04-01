Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Автомобильное движение затруднено на трассе М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону в связи с ремонтом моста через реку "Северский Донец" в Каменском районе (Ростовская область), сообщили в субботу в пресс-службе ГИБДД России.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930 по 950 километр автодороги М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, движение автомобилей осуществляется по правой стороне моста, по одной полосе в каждом направлении. "Транспорт движется плотным потоком, в связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту", - отметили в ГИБДД.

На данном участке экипажи ДПС осуществляют организацию дорожного движения и оказывают помощь автомобилистам.

В ГИБДД призывают автомобилистов заранее изучить маршрут движения, а при планировании поездок на дальние расстояния определить возможные пути объезда в связи с погодными условиями.

Накануне движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) было парализовано из-за последствий снегопада, прошедшего 30 марта. Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.